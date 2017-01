Willem II op bezoek in De Kuip: "Dat biedt perspectief"

Willem II opende 2017 met een domper, een 0-1 nederlaag thuis tegen NEC. De tweede opdracht is voor de manschappen van trainer Erwin van de Looi nog een stuk lastiger: een bezoek aan lijstaanvoerder Feyenoord.



Van de Looi wil niet al te lang treuren om de thuisnederlaag van vorige week. "We hadden goede verwachtingen wat betreft die wedstrijd, dat je hem dan zo eindigt is zonde", vertelt de oefenmeester op de clubwebsite. "Morgen hebben we weer een nieuwe kans, zo werkt dat eenmaal in het voetbal."



Willem II kan geen beroep doen op Bruno Andrade, Bartholomew Ogbeche, Funso Ojo en Freek Heerkens. "Dat is natuurlijk een teleurstelling. We moeten week voor week bekijken wanneer zij weer inzetbaar zijn", aldus Van de Looi, die weet dat Feyenoord nog ongeslagen is in de eigen Kuip.



De Willem II-trainer noemt Feyenoord 'een sterke ploeg'. "En met De Kuip erachter als twaalfde man wacht ons een pittige klus. Maar we hebben dit seizoen laten zien dat we ook tegen sterke tegenstanders goed uit de voeten kunnen (onder meer een 1-2 zege op Ajax, red.), dat biedt perspectief morgen."