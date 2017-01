Groningen-back ziet concurrent scoren: "Moet er weer voor vechten"

Hans Hateboer beschikt over een aflopend contract bij FC Groningen en heeft kenbaar gemaakt niet te willen verlengen. Vorige week ontbrak de rechtsback vanwege een schorsing en uitgerekend zijn vervanger Desevio Payne droeg met een goal bij aan de 1-4 zege op Heracles Almelo.



"Het was slecht weer, dus ik heb de wedstrijd thuis op televisie gekeken. Ik heb ervan genoten", reageert Hateboer op de clubwebsite. Ondanks de concurrentiestrijd misgunt hij Payne dit succes niet. "Hij is lang geblesseerd geweest en nu mocht hij na lange tijd weer spelen. Het is leuk voor hem dat hij direct scoort."



Payne is aangewezen als beoogde opvolger van Hateboer, die daarbij als mentor fungeert. "Desevio en ik staan op dezelfde positie en de trainer heeft aangegeven dat ik hem moet gaan helpen om het van me over te nemen wanneer het nodig is."



Hateboer gunt Payne een mooie toekomst in Groningen, maar ziet zelf ook een voordeel in deze strijd. "Ik ben blij dat Desevio het goed heeft gedaan, want dan moet ik er ook weer voor vechten om te laten zien dat ik er in hoor."