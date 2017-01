"Robuust, zit onder de tatoeages en kan heel goed kan voetballen"

Excelsior gaat een belangrijke fase tegemoet met wedstrijden tegen concurrenten Go Ahead Eagles en Roda JC Kerkrade. Commercieel directeur Wouter Gudde realiseert zich dat goede resultaten nodig zijn om de kans op lijfsbehoud te vergroten.



"Als je je rechtstreeks wilt handhaven is het noodzakelijk om deze wedstrijden goed door te komen", aldus Gudde in het praatprogramma FC Rijnmond. Excelsior huurde daarom Warner Hahn van Feyenoord en verdediger Jordy de Wijs van PSV. "Wij geven makkelijk goals weg, dus was de noodzaak er om ons achterin te versterken."



Gudde, zelf een oud-voetballer, is erg blij met de komst van de PSV-verdediger. "Jordy is robuust, zit onder de tatoeages, en ik vind dat hij heel goed kan voetballen. De verdediging krijgt met hem wel body, wij zijn op fysiek vlak niet de grootste en sterkste ploeg."



Wel mist de directeur een leider op het veld, zoals Sander Fischer vorig seizoen. "Extra leiderschapskwaliteiten zijn wel welkom. Maar ik vind de invloed van de trainer ook heel belangrijk, wij hebben een absolute leider als trainer", zo verwijst Gudde naar Mitchell van der Gaag.