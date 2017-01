'Show pony' Depay afgemaakt: "Dit was het enige dat hem boeide"

Memphis Depay verruilde vrijdag Manchester United definitief voor Olympique Lyon. De Oranje-international maakte sinds zijn transfer naar Engeland weinig indruk en dat is oud-voetballer Charlie Nicholas niet onopgemerkt gebleven.



"Memphis is een show pony. Het imago van Manchester United, dat was het enige wat hem boeide. Dan heb je aan Jose Mourinho een slechte. Hij houdt niet van pony's, vraag maar aan Joe Cole. Memphis is een slechte versie van Neymar. Als hij een trucje doet, wil hij de speler niet passeren, maar doet hij liever nog een trucje", vertelt de Schot aan Sky Sports.



The Red Devils ontvangen 16,5 miljoen euro exclusief bonussen voor de Nederlander. "Het is verrassend dat Manchester United nog zoveel geld voor hem krijgt en het is veelzeggend dat geen enkele Premier League-club hem wilde hebben", aldus Nicholas.