De Bruyne krijgt ervan langs: "Een complete klungel geworden"

Kevin De Bruyne toonde zich ook dit seizoen al van goudwaarde bij Manchester City, denk bijvoorbeeld aan de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona. Maar voorlopig is het nog wachten op zijn eerste goede wedstrijd in 2017. Herman Brusselmans begint zelfs al ongeduldig te worden.



De schrijver/columnist geeft KDB er dan ook van langs in zijn stuk voor Het Laatste Nieuws. "Er zijn helemaal geen Belgische sterkhouders in het voetbal. Zelfs de grote vedetten die in het buitenland spelen en die door eenieder geroemd worden, zijn geen sterkhouders. Ik heb van de week nog Kevin De Bruyne bezig gezien met Manchester City en tjonge, wat is dat ventje een complete klungel geworden."



Brusselmans vond het vooral opmerkelijk dat het spelplezier bij De Bruyne ver te zoeken was. "Hij sleepte zich over het veld alsof zich aan ieder van z’n benen een koala of een dergelijk dier van enig gewicht had vastgehaakt, en op z’n gezicht was duidelijk af te lezen dat hij enorm tegen z’n goesting dat voetbalpartijtje aan het afhaspelen was. Wel, dan zeg ik: haal die De Bruyne weg uit Manchester en sodemieter hem ons leger in!"