"Gewonnen van Ajax, maar deze wedstrijd is belangrijker"

FC Twente speelt vrijdagavond de beladen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Topscorer Enes Ünal weet dat een overwinning op de provinciegenoot van groot belang is.



"We hebben gewonnen van Ajax (1-0, red.), maar deze wedstrijd is belangrijker", zo laat de Turkse aanvaller weten aan de NOS. Ünal weet wat een derby losmaakt bij de mensen. "Ik ben supporter van Bursaspor en de wedstrijd tegen Besiktas was altijd bijzonder. Het is daar nog emotioneler, maar hier is het fijner om te voetballen."



Ünal is zeker niet de enige productieve speler die vrijdagavond op het veld staat in Enschede. Samuel Armenteros is de gevaarlijkste man namens de Heraclieden. "Het zijn wedstrijden die onmogelijk zijn om te voorspellen", luidt zijn reactie. "Er komt iets in je naar boven, doordat er van alles gebeurt."