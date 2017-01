'Gio' stipt verbeterpunt aan: "Meer de momenten herkennen"

Door de Afrika Cup-deelname van Karim El Ahmadi vormden Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Dirk Kuyt het middenveld van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (0-2). Trainer Giovanni van Bronckhorst laat dat drietal staan voor de thuiswedstrijd tegen Willem II.



"Tegen Roda JC zag je dat de middenvelders steeds beter in hun spel kwamen en steeds makkelijker de vrije man wisten te vinden", zo vertelt de oefenmeester van Feyenoord op de clubwebsite. "De dynamiek die we altijd hebben op het middenveld kwam naarmate de wedstrijd vorderde ook steeds beter tot z'n recht."



In het Spaanse Marbella besloot Van Bronckhorst al volop te sleutelen aan de nieuwe opzet. De oud-international weet dat dit nodig is. "Tonny Vilhena heeft in de loop der jaren natuurlijk een goede samenwerking opgebouwd met Karim, terwijl hij nu ook op een iets andere positie komt te spelen."



'Gio' zag Vilhena in Kerkrade gedurende de wedstrijd beter in zijn vel groeien. "Tonny moet daar meer de momenten herkennen waarop hij moet blijven of waarop hij moet gaan. Dat ging vorige week met name na de 0-1 steeds beter."