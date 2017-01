Cocu ziet Memphis transfereren: "Zal hem zeker feliciteren"

Memphis Depay besloot PSV in de zomer van 2015 te verruilen voor Manchester United. De vleugelaanvaller gaf de Engelsen de voorkeur boven Paris Saint-Germain, maar vrijdag is hij alsnog neergestreken op Franse bodem.



In Manchester zat Memphis anderhalf jaar lang vooral op de reservebank en dus hoopt hij zijn loopbaan via Olympique Lyon een nieuwe impuls te geven. "Ik ben altijd een beetje voorzichtig als ik alle berichten lees, maar nu het erop lijkt dat alles rondkomt zal ik hem zeker feliciteren", zo reageerde PSV-trainer Phillip Cocu vrijdagmiddag op de persconferentie, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.



"Het is goed dat hij weer aan spelen toekomt", beaamde Cocu. Natuurlijk is de grote vraag of Memphis er goed aan heeft gedaan om vanuit PSV over te stappen naar Manchester United, maar dat vindt de oefenmeester te makkelijk. "De toekomst is niet te voorspellen. Je hebt altijd te maken met allerlei omstandigheden."