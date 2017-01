Costa keert terug in Chelsea-selectie: "Hij wil voor ons spelen"

Chelsea-manager Antonio Conte heeft Diego Costa weer opgenomen in de selectie voor de ontmoeting met Hull City van komende zondag. Volgens de Italiaan is de situatie er weer naar om de Spaanse Braziliaan te selecteren.



Officieel ontbrak de aanvalsleider in de wedstrijd tegen Leicester City door een rugblessure. Conte speelde daar ook op in. "Hij is beschikbaar voor de wedstrijd. Hij heeft de training dinsdag hervat, heeft geen last meer van zijn rug en is dus inzetbaar voor ons", zo vertelde de Italiaanse coach vrijdag op de persconferentie.



Engelse media schrijven echter dat Costa in aanloop naar die wedstrijd flink botste met Conte. De spits zou azen op een vertrek, maar claimt de coach: "Ik heb het idee dat hij hier wil blijven. Hij wil voor ons spelen. Hij moet zelf zijn beslissingen nemen, maar hij wil nu in elk geval voor ons spelen."



Chelsea staat momenteel zeven punten los in de Premier League. Tegen Hull City gaat de Londense ploeg proberen om het gat met achtervolger Tottenham Hotspur minimaal te consolideren.