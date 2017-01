Cocu kijkt uit naar 'mini-topper': "Naast Feyenoord en Ajax"

Phillip Cocu hoopt zondagmiddag goede zaken te doen in de Eredivisie. Na de 2-0 overwinning op Excelsior wacht opnieuw een thuiswedstrijd en ditmaal tegen sc Heerenveen, dat maar één plek lager staat op de ranglijst.



Cocu verklaarde dat de sfeer binnen de spelersgroep 'uitstekend' is na de goede herstart. "Je krijgt nooit een garantie, maar de kans dat je een goede wedstrijd speelt is een stuk groter als je zo gewerkt hebt als deze week", zo valt te lezen op de officiële website van de regerend landskampioen.



PSV is met een relatief grote achterstand de winterstop ingegaan en moet dus een inhaalrace realiseren. "Ajax en Feyenoord zullen ook wedstrijden gaan winnen, maar wij zullen ons eigen zaken op orde moeten hebben. Daarom moeten we over een langere periode punten bij elkaar sprokkelen."



Tegen sc Heerenveen kan die lijn worden doorgetrokken, maar weet Cocu: "Heerenveen heeft veel kwaliteit in de ploeg en kent een goede eerste seizoenshelft. Het is bij die ploeg op zijn plek gevallen. Er zijn veel spelers met wat extra’s. Heerenveen presteert constant en verliest weinig punten. Naast Feyenoord en Ajax zijn dit wedstrijden die in de buurt van een topper komen."