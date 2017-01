'Gio' hamert op realisme: "Misschien wel bij andere mensen"

Giovanni van Bronckhorst kiest in de thuiswedstrijd tegen Willem II voor een ongewijzigde opstelling ten opzichte van het uitduel bij Roda JC Kerkrade (0-2 zege). De Feyenoord-trainer kiest voor dezelfde elf namen.



Karim El Ahmadi is zoals bekend actief op de Afrika Cup. In Kerkrade werd de Marokkaan vervangen door Jens Toornstra, die het middenveld vormde met Tonny Vilhena en Dirk Kuyt. In de ontmoeting met de Tilburgers kiest Van Bronckhorst opnieuw voor die opzet.



Feyenoord speelt zaterdagavond al en kan de concurrentie daarmee op grotere afstand zetten. "Het is fijner om die wedstrijden met een zege op zak te bekijken", aldus 'Gio', die nergens op rekent. "Thuis zijn we heel sterk en verliezen we weinig punten. Maar we moeten het wel iedere week laten zien."



Van Bronckhorst besloot nuchter: "Wij als groep gaan er niet van uit dat het een makkelijke wedstrijd wordt. Dat gevoel heerst niet bij ons, maar misschien wel bij andere mensen."