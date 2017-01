Buitenspeler geblesseerd bij PSV; Cocu maakt zich zorgen over selectie

Steven Bergwijn heeft nog altijd niet met de selectie van PSV kunnen trainen. De aanvaller heeft knieklachten, deze liep hij vorige week op. Het duel van dit weekend tegen sc Heerenveen lijk hij dan ook te missen.



De opties van Phillip Cocu zijn opeens schaars, want Luiz Beto da Silva is naar Brazilië vertrokken om zijn transfer naar Gremio af te ronden. Oleksandr Zinchenko is wel weer in training en kan Heerenveen halen.



Cocu gaf al aan in De Telegraaf dat hij inmiddels graag een nieuwe aanvaller ziet verschijnen, want het eerdere vertrek van Narsingh begint er toch wel in te hakken bij de trainer. Er moet nu creatief worden gehandeld met bijvoorbeeld Bart Ramselaar op de flank.