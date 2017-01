OFFICIEEL: PSV kaapt dit toptalent weg bij Willem II

Zakaria Aboukhlal maakt komende zomer de overstap van Willem II naar PSV. De zestienjarige heeft een contact getekend tot de zomer van 2020. Hij heeft Marokkaanse roots, maar speelt in de Nederlandse jeugdteams. Hij komt nu uit voor de A1 van Willem II.



"Dit is geweldig”, zegt Aboukhlal bij PSV TV. "Een contract bij PSV verdien je niet zomaar. Ik hoop snel door te stromen naar Jong PSV, maar eerst moet ik proeven hoe het er hier aan toegaat. In het Philips Stadion spelen is mijn ultieme droom."



Marcel Brands is in zijn nopjes. “Hij zoekt altijd naar het doel. Het is een zeer talentvolle jongen die bij meer clubs in de belangstelling stond. Wij wilden hem heel graag naar PSV halen en hij wilde graag naar ons. We zijn blij dat het rond is gekomen.”