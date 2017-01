Roda JC verscheurt contract van Deense basisspeler

David Boysen is per direct vertrokken bij Roda JC. Dit is opmerkelijk, want de Deen stond in de eerste helft van dit seizoen elf keer in de basis voor de Limburgers. Toch is het contract ontbonden.



Dit is met wederzijdse goedkeuring gegaan, zo laat Roda JC weten. "In goed onderling overleg zijn we tot de conclusie gekomen om het contract met David te ontbinden. Uiteraard wensen wij hem veel succes toe met de volgende stap in zijn carrière", zegt technisch directeur Ton Caanen.



Het maakt het nog opmerkelijker doordat Roda JC afgelopen zomer nog ongeveer drie ton betaalde voor de Deen. Hij kwam eerder uit voor Brøndby IF, Lyngby BK en Viborg FF.