Vleugelspits verklapt: Ajax heeft op mij geboden

Buitenspeler Gerard Deulofeu vertrekt waarschijnlijk naar AC Milan, waar David Neres vooralsnog te duur is voor het Amsterdamse Ajax. Eerder werd de ploeg van trainer Peter Bosz in verband gebracht met Hirving Lozano van CF Pachuca en Everton Felipe van Sporting Recife. Die laatste vertelt nu dat er inderdaad wat speelde.



Vooralsnog dachten we dat Ajax nooit concreet is geworden voor de jonge Braziliaan, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. In gesprek met de media in zijn vaderland onthult Felipe namelijk over de Amsterdammers, FC Porto en het Duitse Hoffenheim: "Van wat ik hoorde waren deze drie ploegen geïnteresseerd. Ajax heeft een bod bij de club neergelegd, waarop er een tegenvoorstel is gedaan. Maar Ajax was niet bereid om dat bedrag te betalen."



Het talent gaat verder: "Natuurlijk wil ik graag in Europa spelen, maar ik ben 19 en ben hier gelukkig. Ik wil hier niet zomaar weggaan zonder iets gewonnen te hebben." Felipe lijkt geen optie meer, waar Sao Paolo binnenkort wél een tweede bod op Neres kan verwachten. Deze speler kost echter twintig miljoen euro.