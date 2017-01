'West Ham neemt contact op met Liverpool'

Michy Batshuayi zijn tijd begint te dringen. De Rode Duivel zou maar wat graag andere oorden opzoeken om zo aan speeltijd te geraken. West Ham werd al genoemd als mogelijke bestemming, maar die zouden ook elders kijken.



Engelse media komen namelijk met het gerucht dat West Ham interesse zou tonen in Daniel Sturridge. De aanvaller van Liverpool is niet altijd meer zeker van een basisstek bij de Reds. Dit is onder meer een gevolg van zijn blessuregevoeligheid. Dat zou de Hammers echter niet tegenhouden om de Engelse international eens te polsen.



Bij West Ham zou Sturrigde waarschijnlijk wel meer speelgelegenheid kunnen genieten. Maar zoals het spreekwoord zegt: de een zijn dood, is de ander zijn brood. Want hoewel zo Batshuayi van een transfer kan worden gehouden, zou dit voor Divock Origi alweer een concurrent minder zijn.