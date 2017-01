'Juventus brengt bod van 80 miljoen euro uit'

De Italiaanse topclub Juventus heeft een heuse transferoorlog ontketend in de Serie A. Waar Internazionale zich eerder al bij Paris Saint-Germain meldde voor de middenvelder Marco Verratti, heeft De Oude Dame zich nu bij haar concurrent gevoegd. Naar verluidt biedt de club uit Turijn maar liefst tachtig miljoen euro voor de ster.



Verratti rendeerde vooral goed onder coach Laurent Blanc in het Parc des Princes, waar zijn prestaties de laatste tijd toch misschien een beetje tegenvallen. Dat heeft alles te maken met de vertroebelde verstandsverhouding met trainer Unai Emery: het is een publiek geheim dat deze twee prominenten niet goed door één deur kunnen. Een verkoop is dan ook niet helemaal uitgesloten en wat dat betreft drukt Juve zijn neus nu aan het venster.



Naar verluidt is Paris Saint-Germain bereid om te praten bij een bod van tachtig miljoen euro en dat is dan ook wat Juventus bereid is om te betalen voor zijn transfertarget, aldus het medium Corriere dello Sport. Een daadwerkelijke overstap is er echter nog lang niet, want naast het eerdergenoemde Internazionale, dat beschikt over Chinees geld, houden ook FC Barcelona en Real Madrid de situatie rond Verratti goed in de gaten.