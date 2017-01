'Misschien moet Ajax maar denken dat Utrecht Feyenoord is'

In het aankomende weekend speelt de Eredivisie-topclub Ajax een uitwedstrijd in de Galgenwaard bij FC Utrecht en de Amsterdammers hebben het traditioneel erg lastig met de Domstedelingen. Oud-Ajacied Mike van der Hoorn (die ook bij Utrecht speelde) heeft daar wel een verklaring voor.



In gesprek met Ajax Showtime zegt de stopper van Swansea City namelijk: "Meestal benadert FC Utrecht de wedstrijd zoals wij de wedstrijd tegen Feyenoord benaderden. Alles of niets, vol het publiek erachter krijgen en het enige doel is winnen. Dat geeft een onsterfelijk gevoel bij de Utrechtenaren." Bij Ajax is dat gevoel blijkbaar anders. "Ja, eigenlijk wel. Het is meer zoals een wedstrijd tegen sc Heerenveen of Groningen, zo voelde het wel. Misschien moeten ze dat omdraaien, denken dat het Feyenoord is. Dan denk ik dat ze wel gaan winnen, dan komt het voetbal toch meer naar voren. Als je slap begint, voelen ze dat aan."



Van der Hoorn ziet dit seizoen een ander Ajax. "Het oogt wat frisser, zo lijkt het. Misschien komt dat ook omdat er een nieuwe trainer is (Peter Bosz, red.). Dat druk zetten wilden wij vorig jaar ook al doen, dus dat is het niet. Maar je hebt wel andere spelers. Schöne die met de punt naar achteren speelt, Ziyech heeft hele goede kwaliteiten om passjes te geven. En met Dolberg is er een nieuwe spits. Kasper doet het heel goed. Ik vind het leuk, het is positief."