'Ajax is de grootste club, feitelijk zijn wij de beste'

Mokumstrots +1862 Rang: Landskampioen

Puur kijkend naar de prijzenkast dan zijn wij inderdaad de beste. Toch zijn er in het verleden beslissingen genomen die de groei van de club, ten opzichten van de de jaren 90 en zelfs nadat Frank de Boer voor de 4e keer de titel binnen hengelde, ontzettend heeft gehinderd.



En in beide gevallen ging het om geld. Waarin begin 2000 teveel werd uitgegeven zitten we nu aan de andere kant van het muntje waar te weinig wordt geinvesteerd in het eerste elftal.



Daarin heeft Ajax nog ontzettend veel stappen te maken. Tijdig de selectie voorzien van de nodige injecties en tijdig afscheid nemen van spelers die het elftal niet beter maken zijn dingen die Ajax nog moet leren.



En wat betreft Schone:



Ik vind het ontzettend knap hoe Schone zich heeft terug weet te knokken tot vaste basisspeler. Vorig seizoen had ik sterk de mening dat zijn tijd was geweest en dat het beste zou zijn om afscheid van hem te nemen. Maar nu is dat totaal gedraaid. Sinds die bekerwedstrijd is het gaan lopen.



Wat dat betreft is het ontzettend jammer dat je de laatste 2 wedstrijden in December 5 punten laat liggen.



Zeker met Utrecht-Uit op het programma (waar we al 8 jaar niet gewonnen hebben).