"Champions League met Ajax makkelijk, kampioen met AZ moeilijk"

Zeg nooit nooit, maar zoals het er nu naar uitziet zit de trainersloopbaan van een van de beste coaches van Nederland ooit er definitief op. Louis van Gaal stelt zelf in ieder geval dat hij gaat rentenieren. Gevraagd naar zijn mooiste prestatie geeft de Nederlander toch een opvallend antwoord.



In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt hij namelijk: "Mijn mooiste prestatie? Het winnen van de FA Cup met Manchester United. Omdat ik daar het laatste halfjaar op een schavot stond. Met mijn hoofd in een strop. Met Ajax de Champions League winnen, was relatief gemakkelijk. Kampioen van Nederland worden met AZ veel moeilijker. Maar het moeilijkst was om onder een bijna onmenselijke druk en weerstand tóch de spelers van Manchester United te blijven inspireren. Als je dan de FA Cup wint, wat een echte prijs is in Engeland, ben je trots als coach."



Er is nog veel winst te behalen in het voetbal, zo zegt Van Gaal. "Niet meer technisch en tactisch. En ook niet in de fysiek, want je ziet het, spelers raken steeds meer overvoerd. Nee, de rek zit hem nog in het mentale. De psyche is in sport heel belangrijk. Alleen, in sport, en zeker in de conservatieve voetbalwereld, is psycholoog een vies woord. Maar op dat vlak kan écht nog winst worden behaald."