Cillessen beëindigt negatieve serie met FC Barcelona

FC Barcelona heeft in tegenstelling tot aartsrivaal Real Madrid geen fout gemaakt in de Copa del Rey. De Catalaanse topclub won donderdagavond met 0-1 bij Real Sociedad.



Coach Luis Enrique liet oud-Ajacied Jasper Cillessen plaatsnemen onder de lat. Verder koos de oefenmeester hoofdzakelijk voor de bekende namen met natuurlijk Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez in de voorhoede. Gezien de altijd moeizame prestaties in duels bij Sociedad was die beslissing ook niet verwonderlijk.



Barça schoot in Baskenland goed uit de startblokken en had na ruim twintig minuten een voorsprong te pakken. Neymar werd gevloerd in het strafschopgebied en kreeg van Messi permissie om zelf aan te leggen vanaf elf meter. De Braziliaan negeerde de aloude voetbalwet en maakte geen fout: 0-1.



Al zo'n tien jaar had Barça niet meer gewonnen bij Sociedad, maar donderdag lukte dat weer eens. Cillessen wist zelfs de nul te houden. De tweede doelman van de Catalanen moest een paar keer reddend in actie komen.



Scoreverloop:

0-1 (21') Neymar (strafschop)



Overige uitslag:

Atlético Madrid - SD Eibar 3-0

(Antoine Griezmann, Ángel Correa en Kevin Gameiro)