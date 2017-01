'Ajax-supporters moeten vrezen na nieuws uit Duitsland'

Kasper Dolberg heeft benadrukt dat een afscheid bij Ajax voorlopig niet aan de orde is. Toch bestaat er de mogelijkheid voor de Deense spits om zich desgewenst uit de voeten te maken.



Dolberg maakt dit seizoen veel indruk als aanvalsleider van Ajax en dat is de buitenlandse topclubs niet ontglipt. Manchester United zou volgens Britse media al overwegen om een bod uit te brengen, maar de eerste poging zou vanuit Duitsland gelanceerd worden. Dat is althans wat Bild nu meldt.



Borussia Dortmund vreest voor een vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang in de zomer. BVB wil voorkomen dat het op een ongelukkig moment zonder aanvalsleider komt te zitten en heeft daarom een wensenlijstje opgesteld met potentiële opvolgers. Ook de Ajacied is daarop genoteerd.



Dortmund zou zelfs al een bod voorbereiden op Dolberg. Het zou gaan om zo'n twintig miljoen euro.





Borussia Dortmund are set to make a €20 million bid for Ajax forward Kasper Dolberg, per Bild. More follows. #BVB — Get German Football (@GGFN_) 19 januari 2017