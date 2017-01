'Twijfelend AZ raakt Van den Brom binnen 48 uur kwijt'

John van den Brom lijkt AZ definitief te gaan verlaten. Volgens de Israëlische journalist Raphael Gellar, onder meer werkzaam namens de BBC, is de oefenmeester op weg naar Maccabi Tel Aviv.



Van den Brom beschikt over een aflopend contract bij AZ. Er is een optie om de verbintenis te verlengen en die dient voor 1 maart gelicht te worden, maar een kritische evaluatie lijkt erop te wijzen dat de clubleiding hier geen gebruik van maakt. De berichtgeving uit Israël lijkt nu zelfs een razendsnel vertrek in te luiden.



Maccabi Tel Aviv maakte onlangs bekend niet door te gaan met Shota Arveladze, oud-speler van Ajax en AZ. Technisch directeur Jordi Cruijff overweegt na Peter Bosz opnieuw een Nederlander aan te stellen. Alex Pastoor van Sparta Rotterdam werd al gelinkt, maar Van den Brom lijkt de klus dus te bemachtigen.



Meer details zijn er nog niet bekend. Wel meldt Gellar dat de overeenkomst al binnen 48 uur een feit zou kunnen zijn.





All indications point to the fact that John van den Brom will be named Maccabi Tel Aviv manager within the next 48 hours.