'Lange schorsing dreigt voor Ramos vanwege smerige beelden'

Sergio Ramos moet serieus vrezen voor een sanctie van de Spaanse voetbalbond. De centrale verdediger van Real Madrid zou in de bekerwedstrijd tegen Celta de Vigo hebben gespuugd.



Op de beelden is goed te zien dat Ramos spuugt terwijl hij zijn ogen duidelijk richt op Celta-aanvaller Iago Aspas. Het lijkt dan ook een doelbewuste en smerige actie te zijn van de Spanjaard, die daarom moet vrezen voor een actie van de Spaanse voetbalbond. Op basis van de beelden kan de mandekker alsnog worden geschorst.



Het is niet de eerste keer dat Ramos in opspraak raakt. De verdediger van Real Madrid heeft een behoorlijke lijst opgebouwd met gele en rode kaarten. In 2012 werd hij bovendien ook al beschuldigd van spugen, destijds richting Diego Costa van Atlético Madrid (nu Chelsea).



Voor Real Madrid draaide de bekerwedstrijd toch al uit op een deceptie. Immers: er werd een 1-2 nederlaag geleden en daardoor dreigt uitschakeling.





Sergio Ramos escupe e insulta a Aspas = Nada.

Leo Messi deja la falta a un compañero = amarilla.



Así son los árbitros en España. pic.twitter.com/56KG2XsE2I — MORONCITO (@_Moroncito_) 19 januari 2017