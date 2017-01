Messi maakt zeldzaam statement over strijd met Ronaldo

Het is een discussie die jaarlijks meerdere malen naar voren komt: Cristiano Ronaldo óf Lionel Messi? Aan weerszijden staan flinke kampen en dus werd de vraag dan maar voorgelegd aan de Argentijnse sterspeler van FC Barcelona.



Messi besloot zelf geen statement te maken, maar ditmaal wel iets te zeggen over zijn eeuwige rivaal. "Ik zie Ronaldo als een grote speler, die grote dingen heeft bereikt", zo citeert El Mundo Deportivo. In de media komt de strijd tussen de spelers van Barça en Real Madrid voortdurend aan de orde.



Ook Messi hoort de vergelijkingen natuurlijk vaak, maar de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal ziet de strijd met Ronaldo niet als thema. "Mijn motivatie is altijd geweest om dingen goed te doen bij Barcelona en Argentinië voor de fans."



Dat is ook nodig voor Messi, die een bloedhekel zegt te hebben aan verliezen. "Ik haat dat gevoel en het kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat ik alles geef om alles te winnen."