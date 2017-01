Negatief advies voor Van Dijk: "Momenteel aangeschoten wild"

Southampton-verdediger Virgil van Dijk is de afgelopen weken gelinkt aan verschillende clubs. Zowel de Engelse top als het Franse Paris Saint-Germain zou de Nederlander willen aantrekken en dus is de grote vraag: wat is de juiste vervolgstap voor hem?



Omroep Brabant-journalist Paul Post vindt Van Dijk een échte verdediger. "Hij is robuust en meedogenloos. En bovendien: er zit nog rek in. Ik denk dat hij nog beter kan worden", zo laat hij optekenen op de website van zijn werkgever. "Wat verder in zijn voordeel spreekt, is dat hij af en toe een goaltje meepikt. Ik gok dat er de nodige scouts nu balen, omdat hij in Nederland nooit echt tot de echte toppers werd gerekend."



Post zou Van Dijk aanraden om 'lekker in Engeland' te blijven spelen. "Ik zou zeker niet naar Paris Saint-Germain gaan. Die ploeg is momenteel aangeschoten wild." Wat hij waard is tenslotte? "Dat is een beetje wat de gek er voor geeft. Dat zou zomaar 40 miljoen euro kunnen zijn. Die bedragen zijn echt exorbitant. Maar het gaat ook bij hem echt om vele tientallen miljoenen."