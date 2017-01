Heracles-aanhangers plagen rivaal Twente: ode aan icoon vernield

De rivaliteit tussen FC Twente en Heracles Almelo loopt in aanloop naar de onderlinge wedstrijd al hoog op. Vooral de aanhang van de bezoekende club is druk bezig om de aartsrivaal te plagen.



Heracles-supporters besloten afgelopen week al om Enschedese graffiti aan de A1 te verknoeien. Herinneringen aan het kampioenschap van 2010 werden om zeep geholpen. Inmiddels ois ook de afbeelding van clubicoon Blaise N'Kufo in de spoortunnel van station Drienerlo aangepakt.



Bij beide acties zijn er verticale witte en zwarte banen geplaatst, een verwijzing naar de clubkleuren van Heracles. Het is niet duidelijk of supportersgroepering TBU '13 ook ditmaal achter de plagerij zit. De rivalen treffen elkaar vrijdagavond in de Grolsch Veste.





Heracles "fans" schilderen graffiti N'Kufo bij Twente stadion zwart/wit. Wordt een beladen derby.. #TweHer pic.twitter.com/dXKBQfQJF8 — Vacuüm Belloc (@FeyeNody) 19 januari 2017