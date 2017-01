Gevaarlijk pijnpunt bij Arsenal: "Dan is dat een probleem"

Emmanuel Adebayor vreest dat zijn oud-werkgever Arsenal te afhankelijk is van Alexis Sánchez en Mesut Özil. De aanvaller uit Togo wijst erop dat het tweetal aan de lopende band beslissend is met doelpunten en assists.



Zowel Sánchez als Özil weigeren vooralsnog om hun contract in Londen open te breken. De onderhandelingen lopen nog steeds, maar een aantal clubs heeft het tweetal al in het vizier. Adebayor stelt dat een vertrek of een blessure van een sterspeler beslissend kan zijn in de titelrace.



Adebayor, die zelf 142 duels (62 goals) speelde voor de 'Gunners, vertelt in The Guardian: "Arsenal heeft een goed team, maar bij een blessure van Sánchez weet ik niet wie ze moeten opstellen. Kijk je naar Arsenal, dan zie je Willian als Hazard ontbreekt. Is Willian geblesseerd, dan schuif je Moses verder naar voren."



"Het probleem van Arsenal is dat zij afhankelijk zijn van Özil en Sánchez. Als één van beide spelers geblesseerd raakt, dan is dat een probleem", aldus Adebayor. Arsenal staat na 21 wedstrijden vierde op acht punten van lijstaanvoerder Chelsea.