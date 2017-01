Negatieve tendens in Nederland: "Een zorgwekkende ontwikkeling"

De Eredivisie raakt na dit seizoen twee goed functionerende bestuurders kwijt. Jan Smit neemt afscheid als voorzitter van Heracles Almelo, waar Wilco van Schaik afscheid neemt als algemeen directeur van FC Utrecht. Bij werkgeversorganisatie FBO maakt men zich zorgen.



Volgens FBO-directeur Serge Rossmeisl is het verontrustend dat er relatief weinig continuïteit in de clubdirecties zit. "Vooral Jan Smit zorgde, met Hans Nijland, ervoor dat het gemiddelde nog enigszins werd opgeschroefd", vertelt hij aan Voetbal International. "Het hield al niet over met ervaring in het betaalde voetbal. Een zorgwekkende ontwikkeling."



Rossmeisl noemt Smit 'een ouderwets soort voorzitter'. "Iemand die ook bij de KNVB zijn zegje durft te doen en kritisch is in werkgroepen." Zelf hoopt hij dat het genoemde tweetal wel behouden blijft voor de Nederlandse voetballerij. "Nieuwe mensen in deze branche moeten zich eerst weer lange tijd inwerken voordat ze op hetzelfde niveau zitten."



De gemiddelde bestuurder in Nederland blijft minder dan drie jaar zitten. Enerzijds komt dat door de enorme druk, maar Rossmeisl pleit ook voor opleiding. "De algemeen en technisch directeuren moeten in onze ogen veel beter worden voorbereid en geïnformeerd."