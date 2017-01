Narsingh roept vraagtekens op: "Ben er niet zeker van"

Het is onduidelijk of Luciano Narsingh komende zaterdag al gaat debuteren namens Swansea City. Manager Paul Clement wacht op mogelijk groen licht van de medische staf.



Narsingh maakte vorige week de overstap van PSV naar Swansea City, waar hij een contract tot medio 2019 tekende. De nieuwe teamgenoot van onder meer Leroy Fer en Mike van der Hoorn dreigt de allereerste wedstrijd sinds de witte rook evenwel te moeten missen.



De Oranje-international kampt nog met een kuitblessure. "Ik ben er niet zeker van dat hij kan spelen", zo laat de manager van de nummer twintig van de Engelse Premier League weten. Laatstgenoemde is al de derde manager dit seizoen bij de club uit Wales.



Swansea City wacht een loodzware opgave dit weekeinde. Titelkandidaat Liverpool is de opponent voor Clement en consorten.