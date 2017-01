Goed nieuws bij FC Utrecht in aanloop naar Ajax

FC Utrecht kan aanstaande zondag in de beladen thuiswedstrijd tegen Ajax weer een beroep doen op Giovanni Troupée. Volgens het Algemeen Dagblad is hij fit genoeg bevonden om te kunnen aantreden.



De rechtsback van FC Utrecht liep vlak voor de winterstop een blessure aan de lies op. Troupée ontbrak daardoor in de ontmoeting met Roda JC Kerkrade (0-0) en ook de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-2 zege) ging afgelopen zaterdag aan zijn neus voorbij.



Troupée trainde deze week weer volop mee bij de Domstedelingen en is dus speelklaar bevonden. De ontmoeting met Ajax leeft altijd gigantisch bij FC Utrecht, dat op 1 maart 2009 voor de laatste keer een onderlinge competitiewedstrijd in Stadion Galgenwaard verloor.