Vlaar blijft aanmodderen: "Heb er geen zicht op"

Het herstel van Ron Vlaar verloopt uiterst moeizaam. De 31-jarige centrale verdediger kampt al enige tijd met een kuitblessure en traint nog steeds apart van de spelersgroep.



Vlaar mist ook de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. "Elke keer dat Ron terug op het veld komt is er weer tegenslag", legt trainer John van den Brom uit aan RTV Noord-Holland. "We moeten wachten hoe lang het gaat duren. Ik heb er geen zicht op. Hij ligt nu wel weer op schema qua herstel."



Al voor de winterstop raakte Vlaar geblesseerd en zijn rentree werd sindsdien telkens uitgesteld door tegenslag. In tegenstelling tot de Oranje-international zijn collega-verdedigers Rens van Eijden en Jop van der Linden weer inzetbaar na hun rentree te hebben gemaakt in een oefenduel.



Volgens Van den Brom hebben zij dinsdag een uur meegedaan. "Dat is goed nieuws voor hen en voor de ploeg. Er komen veel wedstrijden aan. Hiermee houden we het niveau van de groep op peil in de mooie en drukke fase die we ingaan."