Pastoor: "Dat is geen succes, de beker winnen is een succes"

Sparta Rotterdam wist welgeteld zeven punten over te houden aan de laatste twaalf competitieduels. Inmiddels verloor de formatie van Alex Pastoor al vier keer op rij en dus neemt de druk toch een beetje toe.



Zaterdag hoopt Sparta de moeizame reeks te beëindigen en dat moet uitgerekend gebeuren ten koste van Pastoor, die in 2014 werd ontslagen in Alkmaar. "Dat blijft speciaal, zeker gezien hoe dat destijds is gegaan", zo laat de trainer weten aan Voetbal International.



Pastoor liet al eerder weten nog steeds moeite te hebben met de toenmalige situatie, maar zijn focus richt zich nu vooral op Sparta. "We maken te weinig een vuist. Het baart me geen zorgen, dat vind ik te sterk uitgedrukt, maar het heeft wel onze aandacht."



Sparta hoopt dus snel de vorm te hervinden in de Eredivisie, maar er wacht ook nog een kwartfinaleduel met FC Volendam. Pastoor: "Laat één ding duidelijk zijn: in het streven naar incidentele successen noem ik niet het halen van een bekerfinale. Dat is geen succes, de beker winnen is een succes. Ver willen komen in het bekertoernooi is onzin."