Heracles klaar voor 'kleine reünie': "Als team de guts hebben"

Gesteund door duizend aanhangers gaat Heracles Almelo vrijdagavond proberen om aartsrivaal FC Twente te verslaan in Enschede. Trainer John Stegeman aast op revanche na de harde thuisnederlaag tegen FC Groningen (1-4).



Stegeman treurt nog na. "Dat is uiteraard niet iets waar je naartoe werkt. Onze fouten zijn genadeloos afgestraft, daarmee zijn we met onze neus op de feiten gedrukt. We geven in tien minuten de wedstrijd weg. Daar moeten we van leren", vertelt de oefenmeester op de clubwebsite.



De Heracles-trainer vervolgt: "Morgen zal het een zware wedstrijd worden, dat weten we. Ik hoop dat we als team de guts hebben om alles te geven en zo min mogelijk fouten te maken. Ik kan me voorstellen dat de spelers deze wedstrijd zien als een kans om te revancheren voor afgelopen weekend."



Stegeman zegt er 'zin in' te hebben en dan vooral omdat het 'een bijzondere wedstrijd' betreft. "Het is een soort kleine reünie, want veel spelers kennen elkaar. Maar dat telt morgen om 20.00 uur even niet. Dan is maar één ding belangrijk: proberen te winnen van FC Twente."