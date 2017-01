FC Twente legt verdediger definitief vast

FC Twente heeft via zijn digitale thuis bekend gemaakt dat Dejan Trajkovski definitief is vastgelegd. De verdediger heeft in Enschede een contract getekend dat hem tot medio 2019 aan de club verbindt.



Daarmee komt er al snel een eind aan het huurcontract dat FC Twente regelde met NK Domzale. Met die club spraken de tukkers af dat Trajkovski definitief vastgelegd zou worden als hij speelminuten zou krijgen in de Eredivisie in 2017.



De Sloveen is blij met zijn contract bij FC Twente en heeft het ook uitstekend naar zijn zin bij de club. "Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam ben ik goed opgevangen door mijn medespelers en de mensen van de club. Ik voel me goed bij FC Twente en de supporters zijn hier geweldig. Iedere wedstrijd weer", aldus Trajkovski.