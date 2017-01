Borst vreest voor PSV: "Het is geen makkelijke tegenstander"

Hugo Borst heeft zich in een nieuwe aflevering van Betweters alvast uitgelaten over de wedstrijd van komend weekend tussen PSV en sc Heerenveen. Hij verwacht niet dat de ploeg van trainer Phillip Cocu het makkelijk gaat krijgen.



"Het (Heerenveen, red.) is geen makkelijke tegenstander. We hebben PSV thuis vaak zien worstelen. Heerenveen heeft veel in huis en zal gaan meevoetballen, maar dat betekent ook dat PSV meer ruimte heeft. Van Ginkel zal weer een belangrijke schakel worden in deze wedstrijd", aldus Borst, die er toch vanuit gaat dat PSV wint.



De wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen zal komende zondag afgewerkt worden. Het duel wordt gespeeld in het Philips Stadion en de aanvangstijd is 16.45 uur.