Zeer opmerkelijk nieuws over oud-Feyenoorder direct ontkracht

Op Twitter verscheen op donderdagmiddag een wel heel opmerkelijk gerucht. Royston Drenthe, die in zijn carrière voor onder andere Feyenoord en Real Madrid speelde, zou aan de slag gaan bij Fortuna Sittard. Het gerucht is echter niet op waarheid gebaseerd.



Vrouwefortuna, een account van de officiële supportersvereniging van Fortuna Sittard, maakte via Twitter bekend dat Drenthe de overstap zou maken naar de club uit Limburg. Veel mensen hadden echter niet gezien dat het om een Football Manager tweet ging.



Scharwachter vond het gerucht ook niet betrouwbaar en ging op onderzoek uit. De journalist belde met Fortuna Sittard en kreeg direct duidelijk antwoord. "Absoluut niet waar." Het ziet er dan ook niet naar uit dat de club uit Limburg zich heeft weten te versterken met Drenthe.





BREAK // Royston Drenthe naar @FortunaSittard!!



De voormalig speler van @realmadrid en @OnsOranje maakt het seizoen af in Sittard! pic.twitter.com/1flo6ogC71 — Fortuna Supporters (@vrouwefortuna) 19 januari 2017