Prachtig! De Roon verrast fan na lieve brief

Marten de Roon doet het momenteel uitstekend in het shirt van Middlesbrough en dat is ook bij de fans niet onopgemerkt gebleven. Zo kreeg de oud-speler van sc Heerenveen een prachtige brief van de jonge Henry. Reden genoeg voor De Roon om de jonge fan op te zoeken en dat laat hij zien in onderstaande prachtige video.





Surprise, surprise little Henry 馃槼! Nice letter! That look on his face when he opens the door..馃槺馃榿. So cool to be someone鈥檚 idol! #UTB #Boro pic.twitter.com/1dQ5wPbaRw