Oud-PSV'er: "Financieel maakt het me niet heel veel uit"

Abel Tamata is sinds afgelopen zomer clubloos en mag momenteel bij ADO Den Haag laten zien waartoe hij in staat is. Of dat ook zijn nieuwe werkgever gaat worden, is echter twijfelachtig. Hij kent tenslotte de financiële situatie van ADO.



Desondanks raadde Ali B, de zaakwaarnemer van Tamata, hem toch aan om de proefdagen bij ADO Den Haag met beide handen te grijpen. "Hij zei: ik zou het doen als ik jou was", zo legt Tamata uit in De Telegraaf.



"Financieel maakt het me niet heel veel uit. Je moet uiteindelijk op de lange termijn denken. Ik ben blij dat ik hier nu kan trainen. Dit is het beste dat er is. Dat besef je echt als je geen club meer hebt", aldus de woorden van de linksback.