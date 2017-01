'Gaan rond de tafel bij bod van 30 miljoen euro'

Bij de persvoorstelling van Adrien Trebel op woensdag kwamen uiteraard ook enkele andere transferdossiers van Anderlecht ter sprake. Herman Van Holsbeeck sprak zich daarbij vooral uit over verdere potentiële nieuwkomers deze winter, maar ook de definitieve komst van Lukasz Teodorczyk kwam aan bod.



De Pool wordt door Anderlecht gehuurd van Dinamo Kiev. Paars-Wit beschikt over een aankoopoptie die naar verluidt zo'n 4,5 miljoen euro moet bedragen. "De aankoopoptie van Teo moet gelicht worden voor mei, maar daar zijn we nu al mee bezig", aldus Van Holsbeeck in Het Nieuwsblad.



Volgens Het Laatste Nieuws is het voornaamste obstakel op dit moment dat Anderlecht nog een persoonlijk akkoord met Teodorczyk zelf moet vinden. Eens dat gebeurd is, kan de transfer helemaal afgerond worden. En kan Anderlecht mogelijk cashen. "Als er dan deze zomer clubs met 30 miljoen komen, gaan we eens rond de tafel zitten", lacht Van Holsbeeck.