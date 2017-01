'Clubleiding Ajax: transfer komt wel rond'

Ajax is al een paar dagen het middelpunt van behoorlijk wat transferrumoer. Zo meldde VfL Wolfsburg zich in Amsterdam met een officieel bod op verdediger Jaïro Riedewald. Dat werd afgewezen, maar buitenspeler Anwar El Ghazi vertrekt hoogstwaarschijnlijk nog wel uit de Amsterdam ArenA.



Journalist van het Algemeen Dagblad Daniel Dwarswaard meldt in ieder geval via zijn Twitter-account dat de clubleiding van Ajax ervan uitgaat dat er binnenkort een akkoord wordt bereikt met het geïnteresseerde Lille OSC. El Ghazi zelf heeft lang en breed een akkoord bereikt met de Ligue 1-ploeg, maar Ajax wilde toch nog wat meer geld zien. Vermoedelijk betalen de Fransen dus méér dan zeven miljoen euro.



Ajax is in de tussentijd op zoek naar vervanging en daarbij zijn de Amsterdammers uitgekomen bij David Neres van Sao Paolo en Gerard Deulofeu van Everton. Die eerste is vooralsnog echter te duur, waar de tweede al in gesprek is met het Italiaanse AC Milan over een transfer. Ajax lijkt in ieder geval nog wel een extra buitenspeler nodig te hebben.





