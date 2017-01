'Janssen maakt tóch transfer en vertrekt naar nieuwe club'

Waar we eerder op donderdag nog konden lezen dat het management van Vincent Janssen niets zou voelen voor een transfer, weet het medium Voetbal International dat de Oranje-spits toch voor een nieuwe transfer staat. Een tijdelijke weliswaar, want vermoedelijk vertrekt Janssen op huurbasis naar het Turkse Galatasaray.



Het bovengenoemde blad stelt in ieder geval: "Galatasaray lijkt Vincent Janssen te willen verlossen van zijn lastige situatie bij Tottenham Hotspur. De Turkse grootmacht onderzoekt of het de spits van Oranje op huurbasis kan overnemen van de club waar hij op een zijspoor is beland. Volgens goed ingevoerde Turkse media is het plan dat Janssen een kwartet gaat vormen met Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Garry Rodrigues en dat de Nederlanders Galatasaray op weg moeten helpen naar het kampioenschap. De club is verwikkeld in een titelstrijd met Istanbul Basaksehir en Besiktas en zoekt een scorende aanvaller."



De overstap naar Turkije zou voor Janssen een tussenoplossing zijn, nu hij bij Tottenham Hotspur niet eens meer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. Om eerste spits te blijven van het Nederlands elftal, moet hij spelen. Bij Spurs wordt dat een moeilijk verhaal. De aanvaller ligt er momenteel zwaar onder vuur vanwege zijn magere productie. Janssen scoorde dit seizoen slechts drie keer uit een penalty; hij maakte niet één velddoelpunt. Manager Mauricio Pochettino zou niet onwelwillend staan tegenover een verhuur van de aanvaller die hij vorige zomer voor 22 miljoen overnam van AZ."