'Bod afgewezen, Ajax nog in gesprek over transfer'

Ajax meldde zich eerder deze maanden op de burelen van het Braziliaanse Sao Paolo met een bod van meer dan tien miljoen euro op buitenspeler David Neres. Die aanbieding werd linea recta naar de prullenbak verwezen, maar de beide clubs zijn nog wel in gesprek over een mogelijke transfer.



De Telegraaf stelt: "Omdat de concurrentie groot is (wat betreft Everton-speler Gerard Deulofeu, red.), schaakt Ajax op meerdere borden. Sao Paulo wees het eerste bod van meer dan tien miljoen euro op David Neres (19) af, maar de clubs zijn nog in gesprek. Neres speelt op dit moment het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder 20 jaar en zou zich op zijn vroegst in februari in Amsterdam kunnen melden. Een akkoord met club en speler is echter nog niet in zicht."



Sao Paolo zit niet zo heel goed in de slappe was wat betreft de financiën. Toch heeft men veel geloof in het kunnen en de ontwikkeling van Neres. Vermoedelijk willen de Brazilianen toch minimaal twintig miljoen euro zien voor hun groeibriljant, die in Brazilië vergeleken wordt met iemand als Lucas Moura van Paris Saint-Germain.