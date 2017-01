'Ajax krijgt antwoord van transfertarget Deulofeu'

De Eredivisie-topclub Ajax communiceerde eerder al dat het graag nog een buitenspeler aan de selectie toe wilde voegen. Daarbij zijn de Amsterdammers blijkbaar uitgekomen bij Gerard Deulofeu. Die laatste heeft directeur spelerszaken Marc Overmars voorzien van een antwoord: hij staat niet onwelwillend tegenover een overstap naar de Amsterdam ArenA.



De Telegraaf schrijft het volgende over de kwestie: "Eind december was het antwoord van Everton resoluut: onbespreekbaar. Maar Ajax heeft bij de Premier League-club inmiddels toch een voet tussen de deur over een mogelijke transfer van Gerard Deulofeu (22). De Engelsen willen de buitenspeler echter liever niet verhuren, maar verkopen."



De krant gaat verder: "De oud-speler van FC Barcelona staat zelf niet onwelwillend tegenover een overgang naar Ajax, maar er zijn voor directeur spelersbeleid Marc Overmars meer kapers op de kust. Na hem eerder een jaar te hebben gehuurd van Barça, kocht Everton het grote talent in 2015 voor 6,5 miljoen euro. Om de nek van Deulofeu hangt nu een prijskaartje van meer dan tien miljoen euro." Ook het Engelse Middlesbrough heeft concrete belangstelling voor de Spanjaard. Daarbij kunnen we stellen dat Boro iets meer financiële stootkracht heeft dan Ajax.