Liverpool, Newcastle United en Southampton plaatsen zich voor vierde ronde FA Cup

Newcastle United, Southampton en Liverpool hebben zich woensdagavond ten koste van respectievelijk Birmingham, Norwich City en Plymouth geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. De drie teams hadden een replay nodig om hun tegenstanders te verslaan.



Southampton maakte de winnende treffer pas in extremis. Shane Long maakte in de 91e minuut de verlossende treffer voor the Saints en voorkwam daarmee een verlenging.



Uitslagen replay derde ronde FA Cup:



Newcastle United - Birmingham 3-1

Plymouth - Liverpool 0-1

Southampton - Norwich City 1-0