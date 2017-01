"De Eredivisie is perfect voor Ödegaard, maar dan had ik hem liever bij deze club gezien"

Martin Ödegaard maakte afgelopen zaterdag zijn debuut bij sc Heerenveen. Het 18-jarige toptalent mocht enkele minuten meespelen in het Eredivisie-duel tegen ADO Den Haag. De Noorse voetballer was enkele jaren geleden al dicht bij een overstap naar Nederland, maar verkoos toen Real Madrid boven Ajax.



"Je kunt niet zomaar zeggen dat de stap naar Real Madrid verkeerd is geweest. Maar Martin is nu op een leeftijd dat hij wekelijks op een goed niveau moet gaan voetballen", vertelt landgenoot van de kersverse Heerenveen-aanwinst, Erik Nevland, aan Voetbal International.



"De Eredivisie is perfect voor hem, in Nederland wordt aanvallend gevoetbald en dat past bij Martin. Al had ik hem natuurlijk liever bij FC Groningen gezien", aldus Nevland.