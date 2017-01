SPECIAL: 'Succesvol' Ajax heeft een imitator in België

Ajax Amsterdam is wereldwijd bekend omwille van zijn uitstekende jeugd. De Nederlandse topclub heeft ook een patent op het halen van jonge talenten uit het buitenland. In België leunt KRC Genk het dichtst aan bij die visie.



Genk koos ervoor om Siebe Schrijvers terug te halen. Het wilde niet nog een extra buitenlandse spits halen. Dat is een keuze die de visie van de club perfect samenvat. De Limburgers hebben een pak spelers uit de eigen jeugdopleiding in de A-kern. Met Gaëten Coucke, Nordin Jackers, Timothy Castagne, Rubin Seigers, Sandy Walsh, Dries Wouters, Brian Heynen, Paolo Sabak, Tino-Sven Susic, Leandro Trossard, Holly Tshimanga, Dante Vanzeir en Siebe Schrijvers komt de teller op 13 spelers uit de eigen jeugdopleiding te staan. Straf.



Geen 'grote' namen

Maar Genk kijkt, net als Ajax al deed met talenten zoals Sanchez, Onana en Dolberg, ook rond in het buitenland. Spelers zoals Leon Bailey, Wilfred Ndidi, Sander Berge werden op zeer jonge leeftijd gehaald. Een goede zet. Genk houdt deze koers zeer stevig aan. Dat Dimitri De Condé het sportieve beleid in handen heeft, is geen toeval. Hij werkte eerst bij de jeugd van Genk. Hij zag ook dat 'toptransfers' zoals Ilombé Mboyo en Neeskens Kebano (8 miljoen euro) niet rendeerden.



Genk heeft ook wat nood aan iets meer ervaren spelers en daarom werden spelers zoals Ruslan Malinovskyi, Nikos Karelis, Mbwana Samatta en Alejandro Pozuelo gehaald. Zij zijn geen dertigers, maar wel spelers die al wat bewezen in hun competities. Genk heeft een visie en die moet de club zeker behouden. Het enige wat nog ontbreekt, is die echte winnaarsmentaliteit. Peter Maes probeerde die er in te krijgen. Het is iets wat in de cultuur van Ajax zit. Genk mag en moet op dat vlak nog stappen zetten. Maar de toekomst oogst alvast fraai in Limburg.



Van onze Belgische collega's.