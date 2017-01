Engeland lacht na uitspraken van Vitesse-aanwinst Büttner

Vitesse versterkte zich afgelopen maandag definitief met de teruggekeerde verloren zoon, Alexander Büttner. In een interview met De Telegraaf op die dag, deed hij een uitspraak die zelfs in Engeland stof doet opwaaien.



Hij claimde namelijk dat de linksback niet gefaald heeft bij Manchester United. Büttner zei: "Weinig wedstrijden? Dat zijn er dertig. In een team vol wereldsterren. Dat is niet een handjevol. Wie kan zeggen dat hij kampioen van Engeland is geworden? Steven Gerrard niet, hè."



Vooral over de 'respectloze' vergelijking met grootheid Gerrard valt men in Engeland. "Hij speelde nooit in de hoofdmacht onder Sir Alex Ferguson of David Moyes, maar vind dat hij heeft getriomfeerd in Engeland. Prima", reageert boulevardkrant The Sun "Büttner speelde in zijn debuutseizoen vijf wedstrijden, maar kreeg een kampioensmedaille door een versoepeling van de Premier League-regels. Dat vertelt het verhaal."