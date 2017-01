Robinnoval +17 Rang: Amateur

Beste soccernews redactie,



Ik heb altijd al mijn twijfels bij het publiceren van voetbalvrouw maar nu gaan jullie wel heel ver.

Zelfs zo ver dat ik op zoek ben gegaan naar mijn wachtwoord voor mijn godvergeten account. Ik ben namelijk al een tijdje gestopt met reageren op deze shownieuws achtingen website. Het gehalte twitterprint en facebookniveau is te hoog gestegen. Publiceer alsjeblieft nieuws en geen Facebook berichten. Stop met het publiceren van vrouwlijkschoon. Daarvoor zijn alternatieve website's waar wij terecht kunnen. Besef dat er ook kinderen op zoek zijn naar voetbalnieuws en de filters van ouders niet altijd aanslaan op deze berichten.



Maar nu? Nu presenteren jullie het om een 'Chick' te publiceren die naar alle waarschijnlijkheid zelfs minderjarig is. Soccernews ga je schamen echt!

Noem vrouwen vrouwen en meisjes meisjes. Dit is een meisje die niet op het internet hoort met dit soort afbeeldingen. Dat ze het zelf op Facebook zet moet ze zelf weten maar ga dit niet als voetbalnieuwssite verspreiden bah!



En nee ik klik zelf niet meer op dit soort berichten, zodat jullie geen hits krijgen en hopelijk stoppen met deze berichten. Toen ik dit bericht zag moest ik echt mijn verantwoordelijkheid nemen en jullie aanspreken op jullie gedrag. Hopelijk nemen jullie ook jullie verantwoordelijkheid door te stoppen met deze berichten. Schoenmaker blijf bij je leest. Soccernews publiceer over voetbal. Kappen met die shit, zou v/d Sar zeggen.