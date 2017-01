Ajax brengt slecht nieuws: Nouri uitgeschakeld door botbreuken

Abdelhak Nouri heeft dinsdagmiddag tijdens het oefenduel Atletico Madrid O23 - Jong Ajax (3-3) twee middenhandsbeentjes gebroken. Een val op zijn rechterhand veroorzaakte de kwetsuur. Nouri zal de komende week niet inzetbaar zijn. Dat melden de Amsterdammers via de officiële clubwebsite.



De talentvolle middenvelder zal dus in ieder geval de Eredivisie-duels tegen FC Utrecht en ADO Den Haag aan zich voorbij moeten laten gaan. Ook tijdens de wedstrijden van Jong Ajax tegen Almere City FC en FC Den Bosch zal de 19-jarige voetballer niet inzetbaar zijn.



De geboren Amsterdammer kwam dit seizoen tot nu toe zeven keer in actie voor de hoofdmacht van Ajax. In deze wedstrijden wist hij één keer doel te treffen. In de Jupiler League kwam Nouri dertien keer in actie en wist hij zes keer te scoren.